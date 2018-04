Frauen-Fußball in Somalia Gegen alle Widerstände

03.04.2018 - In Mogadischu wollen immer mehr junge Frauen Fußball spielen. Was in Deutschland eine Selbstverständlichkeit ist, wird in Somalia nicht gerne gesehen. Frauen in Sportsachen sind ein Tabu. Die Spielerinnen vom Golden Sports Centre kämpfen gegen Widerstände.