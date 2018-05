Geflüchtete als Lehrerin Aus dem Syrien-Krieg ins deutsche Klassenzimmer

07.05.2018 - Aus Aleppo in die brandenburgische Provinz: Alaa Kassab ist vor zwei Jahren vor dem Krieg aus Syrien geflohen, heute unterrichtet sie Englisch an der Grundschule in Geltow. Wie gut klappt das? Ein Ortsbesuch.