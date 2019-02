Türkische Geisterstadt Burj Al Babas Warten auf die Schlossherren

02.02.2019, 13:30 Uhr - Ein Baukonzern in der Türkei hat 500 Disney-Schlösschen in die Hänge gestampft - und ging dann Pleite. Ein Gerichtsurteil in Istanbul lässt erwarten, dass bald jemand in die leeren Kitschpaläste einzieht.