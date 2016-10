Filmstarts im Video Der Zug ist abgefahren

26.10.2016 - Emily Blunt spielt in "Girl on the Train" eine alkoholkranke Frau, die einen Mord aufklären will - und selbst in Verdacht gerät. Benedict Cumberbatch hat Superkräfte. Und Didi Hallervorden bringt Flüchtlingen Ostfriesisch bei. Die Filmstarts.

SPIEGEL ONLINE