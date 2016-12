"Good Riddance Day" Weg mit den negativen Vibes aus 2016

29.12.2016 - New Yorker haben beim sogenannten Good Riddance Day das Jahr 2016 förmlich in die Tonne getreten. Was nervte, konnte auf einem Zettel geschrieben und zerschreddert werden. Eine gute Idee - und durchaus adaptierbar für den Hausbrauch.

SPIEGEL ONLINE