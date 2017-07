Hochhaus in Wuppertal evakuiert

Wegen Brandgefahr: Hochhaus in Wuppertal evakuiert

Hochhausbrand in London:

Hochhausbrand in London: 30 Tote, Dutzende noch vermisst

Hochhausbrand in London:

Hochhausbrand in London: 65 Personen noch vermisst

Hunderte Hochhäuser in Großbritannien haben ähnliche Fassaden

Brandkatastrophe Grenfell Tower: Hunderte Hochhäuser in Großbritannien haben ähnliche Fassaden