Werder vor dem Nordderby Die Angst vor der großen Krise

28.09.2017 - Das 107. Nordderby steht an und mal wieder stecken die beiden Kontrahenten in der Krise. Die Bremer haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren und stehen auf einem Abstiegsplatz. Doch auch beim HSV ist der Druck nach vier Niederlagen in Folge groß.

kicker.tv