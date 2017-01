Erstes Training für den Neuzugang Walace und der Schnee

31.01.2017 - Knappe 10 Millionen Euro hat sich der HSV den Brasilianer Walace kosten lassen. Trotzdem soll er nicht die so dringend benötigte Soforthilfe sein, man will ihm Zeit geben. Doch im ersten Training deutete der 21-jährige an, dass man sich in Hamburg auf ihn freuen kann. Wenn man denn den Namen richtig ausspricht.

kicker.tv