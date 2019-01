Nach Havarie der "MSC Zoe" Das finden niederländische "Schatzsucher" am Strand

03.01.2019, 16:35 Uhr - Das Frachtschiff MSC Zoe hat in einem Sturm in der Nordsee 270 Container verloren. Viele davon wurden an niederländischen Nordseeinseln angespült. Eifrige "Schatzsucher" sammeln nun Strandgut.