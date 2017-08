Herrlichs persönliches Duell mit Bayern "Sehen es nicht olympisch"

17.08.2017 - Seine Premiere als Trainer von Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga feiert Heiko Herrlich ausgerechnet bei den Bayern. Als Spieler konnte Herrlich den Rekordmeister einige Male ärgern. Mit dem olympischen Gedanken will sich Bayer in München nicht zufrieden geben.

