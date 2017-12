Mit breiter Brust Leverkusen will Hinrunde krönen

20.12.2017 - Sehr verhalten gestartet, ist Bayer 04 Leverkusen in den letzten Wochen ganz stark in Form gekommen. Trainer Heiko Herrlich hat das talentierte Team wieder auf Erfolgskurs gebracht. Ein Sieg gegen Gladbach würde die Hinrunde krönen, doch Herrlich hat nicht nur gute Erinnerungen an die Borussia.

