Drogenepidemie in den USA Wie Heroin diese amerikanische Familie zerstört hat

25.11.2017 - Durch eine Sportverletzung wurde Brandon erst schmerzmittelabhängig und dann zum Junkie. Nun starb er an einer Überdosis Heroin. Ein Schicksal, wie es Zehntausende in den USA teilen, die Zahl der Drogentoten ist so hoch wie nie. Dies ist Brandons Geschichte.

Mehr zu: Heroin

Drogenabhängigkeit

Schmerzmittel

Epidemie

SPIEGEL ONLINE