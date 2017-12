Hochspannungsleitung in China Arbeitsplatz mit Aussicht

30.12.2017 - Schwindelfreiheit ist Voraussetzung für diesen Job: Arbeiter in China installieren Abstandhalter an einer Stromtrasse – in 300 Metern Höhe. Die Anlage ist Teil einer Rekord-Stromleitung.

Mehr zu: Stromtrassen

Strommast

China

SPIEGEL ONLINE