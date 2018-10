Dreifach-Erfolg für Mercedes Paffett holt Titel in packendem DTM-Finale

15.10.2018 - Mercedes-Pilot Gary Paffett hat beim Finale In Hockenheim die Oberhand behalten. Sein ärgster Konkurrent René Rast hatte in den letzten Rennen durch eine imposante Siegesserie viel Druck aufgebaut, doch am Ende reichte Paffet ein dritter Patz zum Gesamtsieg.