Hooligan-Randale in Liverpool Schwerverletzter Fan in kritischem Zustand

25.04.2018 - Am Rande des Hinspiels im Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und die AS Rom ist es am Dienstagabend zu folgenschweren Ausschreitungen gekommen. Ein 53 Jahre alter Anhänger des englischen Traditionsklubs befindet sich nach einer Attacke italienischer Hooligans in kritischem Zustand.

