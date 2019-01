Seehofers Abschied als CSU-Vorsitzender "Den richtigen Zeitpunkt verpasst"

19.01.2019, 08:40 Uhr - Nach über zehn Jahren an der CSU-Parteispitze sagt Horst Seehofer "Pfiat di"! Was waren die Höhe-, was die Tiefpunkte seine politischen Laufbahn, was wird die CSU an ihm missen? Antworten gibt es von Ralf Neukirch und Charlotte Schönberger