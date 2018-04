Hunderte Menschen an Bord Zug rollt kilometerweit ohne Lokomotive

09.04.2018 - Großes Glück hatten die Reisenden in einem Zug in Indien: 22 Waggons waren am Samstag etwa 15 Kilometer weit führerlos und ohne Lokomotive gerollt. An Bord mehrere Hundert Menschen. Bahnarbeiter hatten offenbar Bremsklötze nicht richtig befestigt.