Italien Lawine trifft Hotel in Erdbebengebiet

19.01.2017 - Eine Lawine hat in Mittelitalien ein Hotel getroffen. Helfern vor Ort zufolge kamen in dem Gebäude viele Menschen ums Leben. In der Region hatte es am Mittwoch mehrere Erdbeben gegeben.

Erdbeben

Lawine

Schnee

