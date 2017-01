Jaafars Videoblog #21 "Mein Großvater hatte vier Frauen, mein Vater drei, ich habe zwei"

05.01.2017 - Ein Mann mit zwei Ehefrauen - in Syrien ist das legal, in Deutschland verboten. Videoblogger Jaafar Abdul Karim hat drei Syrer in Niedersachsen besucht, die in einer Vielehe leben. Wie ist ihr Alltag? Und wie steht es um die Gleichberechtigung?

