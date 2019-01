Rechtspopulist in Brasilien an der Macht Pferd stellt sich Bolsonaro in den Weg

02.01.2019, 17:37 Uhr - Brasiliens neuer Präsident will sein Land umkrempeln. Gleich nach der Amtseinführung verteilt er Geschenke an die Landwirtschafts-Lobby. Nur ein Pferd stellt sich Bolsonaro bei dessen Parade in den Weg.