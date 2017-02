Hologramm-Auftritt Der doppelte Jean- Luc Melenchon

07.02.2017 - Mit einem Technik-Trick wollte er seiner Konkurrenz die Show stehlen: Der linke Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Melenchon hat seinen Wahlkampfauftakt gleichzeitig in Lyon und Paris absolviert. In Lyon stand er tatsächlich auf der Bühne, in Paris als Hologramm.

