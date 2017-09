Löw sieht Tschechien unter Druck "Sie müssen ja was machen"

01.09.2017 - Deutschland will seine weiße Weste in der Qualifikation unbedingt behalten, trotzdem sieht Bundestrainer Joachim Löw vor der Partie in Prag den Gegner unter größerem Druck. Für Tschechien geht es gegen die DFB-Elf fast schon um alles.

