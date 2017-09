Joachim Löw wütend über Fan-Verhalten "Das ist zutiefst verachtenswert"

03.09.2017 - Joachim Löw findet zwei Tage nachdem zahlreiche deutsche Fans in Prag äußerst negativ aufgefallen sind klare Worte. Zugleich erwartet der Bundestrainer, dass die Fans beim morgigen Länderspiel in Stuttgart auf Schmähgesänge in Richtung von Timo Werner verzichten.

kicker.tv