Mesale Tolu vor Gericht in der Türkei "Der Prozess ist eine Farce"

09.01.2019, 21:27 Uhr - Am Donnerstag muss sich die Journalistin Mesale Tolu erneut in Istanbul vor Gericht verantworten. Ihr wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Wie es um die Pressefreiheit in der Türkei steht, analysiert SPIEGEL-Korrespondent Maximilian Popp.