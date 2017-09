Draxlers Signal an PSG "Ich kann mich in so einer Mannschaft durchsetzen"

05.09.2017 - In Paris kam Julian Draxler zuletzt nur zu Kurzeinsätzen, in der Nationalmannschaft zeigte er mal wieder eine überzeugende Leistung. Mit viel Selbstvertrauen kehrt der 23-Jährige jetzt nach Paris zurück und will sich dort trotz der großen Konkurrenz durchsetzen.

kicker.tv