Vorfreude auf Reihe eins Nagelsmann glaubt an das Wunder von Anfield

23.08.2017 - Nie konnte eine deutsche Mannschaft an der Anfield Road gewinnen. Hoffenheim macht sich Mut, doch noch die Champions League zu erreichen. Julian Nagelsmann glaubt an das Wunder – und freut sich wie ein Fan auf das Spiel in Liverpool.

kicker.tv