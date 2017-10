Ein Phänomen Jupp Heynckes und die vierte Rückkehr

06.10.2017 - 1011 Spiele in der Bundesliga als Spieler und Trainer absolvierte Jupp Heynckes und prägte damit fünf Jahrzehnte lang den deutschen Fußball. Als Spieler gewann er alles, was es zu gewinnen gibt. Die Krönung seiner einmaligen Karriere folgte dann in seinem letzten Jahr, als er den FC Bayern zum Triple führte! Mit 72 Jahren hat die Bundesliga ihn nun wieder.

