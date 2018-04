Afghanistan Anschlag auf Kabuls Zentrum für Wählerregistrierung

22.04.2018 - Ein Selbstmordattentäter hat in der afghanischen Hauptstadt Kabul mehr als 30 Menschen getötet. Der Sprengsatz zündete am Eingang eines Zentrums, in dem sich Menschen für Wahlen registrieren lassen können.

