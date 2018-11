Kalifornien Nach den Bränden kommt nun Regen

22.11.2018, 13:56 Uhr - In Kalifornien haben tausende Menschen ihre Heime in den Flammen verloren. Ohne Obdach sind sie nun heftigem Regen ausgesetzt. Zudem kündigten Meteorologen kündigten zudem einen Sturm für die nächsten Tage an.