Katalonien Showdown vor dem Referendum

29.09.2017 - Erneut hat die spanische Regierung Millionen von Stimmzettel beschlagnahmt. Das Referendum am Sonntag soll in jedem Fall verhindert werden. Die katalanische Regierung will sich dem Willen von Madrid nicht beugen.

