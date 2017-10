Katalonien-Konfikt "Die aufgeheizte Stimmung ist gefährlich"

20.10.2017 - Der Konflikt in Spanien spitzt sich weiter zu. Nun will die spanische Zentralregierung Neuwahlen in Katalonien ansetzen. Krystyna Schreiber lebt und arbeitet als Journalistin in Barcelona und schildert ihre Eindrücke.

