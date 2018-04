Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un im "Frühling des Friedens"

02.04.2018 - Kim Jong Un hat ein Konzert südkoreanischer Künstler in Pjöngjang besucht - als erster Machthaber seines Landes überhaupt. Im Anschluss stellte er in Aussicht, wonach sich viele in seinem Land sehnen.

