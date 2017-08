Tod von Kim Wall Spurensuche in Kopenhagen

26.08.2017 - Der Tod der jungen schwedischen Journalistin gibt nach wie vor Rätsel auf. Was geschah an Bord des U-Boots, das Wall am 10. August bestieg? Der verhaftete Konstrukteur der "Nautilus", Peter Madsen, streitet den Mordvorwurf ab.

Zum Artikel

SPIEGEL ONLINE