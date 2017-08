Der neue Robben Coman auf dem Weg zum Stammspieler

30.08.2017 - In der WM-Qualifikation trifft Kingsley Coman auf seinen Teamkollegen Arjen Robben. Frankreich gegen die Niederlande. Bei den Bayern hat Robben die Nase vorn, in der Qualifikation Coman und die Franzosen. In Zukunft soll sich das aber ändern.

