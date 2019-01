Videoanalyse zum Kohleausstieg "Wie teuer es wird, kann keiner seriös sagen"

30.01.2019, 10:36 Uhr - Spätestens 2038 sollen alle Kohlekraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. Was kostet der Ausstieg? Ist die Energiewirtschaft vorbereitet? Und was kommt danach? Eine Videoanalyse von Stefan Schultz und Fabian Pieper.