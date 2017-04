Frankfurts neuer Schwung für den Saisonendspurt "Gutes Jahr noch besser machen"

28.04.2017 - Nach dem gewonnen Pokal-Halbfinale fällt es Frankfurts Trainer Niko Kovac schwer, nicht an das Endspiel in Berlin zu denken. Doch erst mal stehen für die Eintracht noch die restlichen vier Bundesligaspiele auf dem Programm. Ein entscheidender Faktor für das Pokalfinale in vier Wochen.

kicker.tv