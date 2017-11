Ostukraine Mit dem Schulbus durchs Kriegsgebiet

23.11.2017 - Immer wieder sind Schüsse zu hören, die Menschen suchen Schutz in ihren Kellern: Alltag in Sajzewe, einem Ort nahe der Front in der Ostukraine. Wie verkraften Kinder die ständige Bedrohung? Warum fliehen die Menschen nicht? Eine Videoreportage von Anatolii Stepanov.

SPIEGEL ONLINE