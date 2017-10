Landkreis Hildburghausen Zu Besuch bei zwei "Nesthockern"

16.10.2017 - Nirgendwo in Deutschland leben so viele junge Leute noch bei ihren Eltern wie im thüringischen Landkreis Hildburghausen, in Kleinstädten und Dörfern wie Heßberg. Wie es sich im Elternhaus lebt, erzählen Anna-Maria Linke und Elisa Meißner im Video.

Hildburghausen

