Ein Hauch von Huh Lagerbäck in Norwegen

04.09.2017 - Bei der Europameisterschaft in Frankreich war Island die Überraschungsmannschaft des Turniers. Erfolgscoach Lars Lagerbäck ist mittlerweile Trainer in Norwegen. Dort hofft man auf eine ähnliche Erfolgsgeschichte. Am Montagabend trifft Norwegen in der WM-Qualifikation auf die deutsche Nationalmannschaft.

kicker.tv