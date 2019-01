Französischer Pokal Lopes Traumtor reicht Monaco nicht

30.01.2019, 13:18 Uhr - Mit einem sehenswerten Seitfallzieher brachte Rony Lopes die AS Monaco im französischen Ligapokal gegen EA Guingamp in Führung - am Ende verlor Monaco dennoch.

