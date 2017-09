Die Lindenstraßen #4 "Das ist die schönste Straße Deutschlands"

04.09.2017 - Schicke Vorgärten, dicke Autos: In der Lindenstraße in München geht es den Menschen gut. Dass in diese Idylle Flüchtlinge ziehen könnten - das ist für manche zu viel. SPIEGEL-ONLINE-Reporterin Nadia Kailouli hat mit den Bewohnern über Sorgen vor der Wahl gesprochen.

