Die Lindenstraßen #2 "Für mich steht an erster Stelle der Deutsche"

04.09.2017 - Abgehängt und benachteiligt: So fühlen sich viele Anwohner in der Lindenstraße im sächsischen Pirna. SPIEGEL-ONLINE-Reporter Jaafar Abdul-Karim ist auf Spurensuche in Plattenbauten und Vorgärten.

