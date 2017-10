Messi und das Herzschlagfinale Argentiniens allerletzte WM-Chance

10.10.2017 - Der Kader ist gespickt mit Topstars wie Ángel Di Maria, Paulo Dybala und allen voran Lionel Messi, doch Argentiniens Nationalmannschaft bangt vor dem letzten Spiel in Ecuador um die Teilnahme an der WM. Trainer Jorge Sampaoli sucht weiter nach dem Erfolgsrezept in der Offensive.

kicker.tv