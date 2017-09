Little Britain in Linz am Rhein "Englischer Garten" mal anders

06.09.2017 - Panzer statt Gartenzwerge: Der gebürtige Brite Gary Blackburn hat in seinem Vorgarten in Linz am Rhein ein kleines Heimatmuseum aufgebaut - mit einem kuriosen Ausstellungsstück.

Mehr zu: Panzer

Brexit

SPIEGEL ONLINE