Liga der Supersportwagen ADAC GT Masters in Oschersleben

28.04.2017 - Saisonstart für die "Liga der Supersportwagen": Am Samstag und Sonntag startet das ADAC GT Masters mit den Rahmenserien ADAC Formel 4 und ADAC TCR Germany in der Motorsport Arena Oschersleben in seine elfte Saison.

