Rettungsaktion Lokführer befreien Gämse aus Lawine

09.01.2019, 18:14 Uhr - Außergewöhnliche Rettungsaktion in der Steiermark: Eine Lawine nahe eines Nationalparks in der Steiermark hinderte einen Zug an der Weiterfahrt. Dabei machten die Lokführer eine Entdeckung.