Mehrere Verletzte in London Doppeldeckerbus fährt in Küchenstudio

10.08.2017 - Bei einem Unfall mit Doppeldeckerbus in London sind zehn Menschen verletzt worden. Das Fahrzeug krachte in ein Geschäft an einer Einkaufsstraße. Der Fahrer war offenbar kurz bewusstlos geworden.

Busunfall

SPIEGEL ONLINE