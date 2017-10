Mit dem Handy gefilmt Gefangen auf Australiens Flüchtlingsinsel

10.10.2017 - Seit vier Jahren sitzt Behrouz Boochani in einem australischen Flüchtlingslager in Papua-Neuguinea fest. Sein Dasein hat der Iraner mit einem Smartphone dokumentiert. Der daraus entstandene Film feiert jetzt in London Premiere.

