Wer hat die macht in Deutschland? "Sollte das Volk sein, ist aber das Kapital"

29.03.2018 - Die Macht geht vom Volke aus, so sagt es das Grundgesetz. Aber was sagt das Volk? Und was glauben die Politiker, was das Volk sagt? Fragen und Antworten hier im Video des WDR.