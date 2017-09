Nordderby in Hannover Duell um die Tabellenspitze

15.09.2017 - Am Freitagabend steigt in Hannover das Nordderby zwischen 96 und dem Hamburger SV. Nach dem guten Saisonstart könnten beide Teams an die Tabellenspitze springen. Hannover ist in dieser Spielzeit sogar noch ungeschlagen.

kicker.tv